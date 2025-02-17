Звезда фильма «Большая перемена» пожаловалась на пенсию в 32 тыс. рублей

Звезда фильма «Большая перемена» заявила, что ей недоплачивают 20 тысяч рублей за Государственную премию СССР, которой она была удостоена в 1978 году за роль в картине «Рожденная революцией». По словам артистки, она не получает надбавку к пенсии из-за того, что до сих пор работает.