Данила Козловский показал редкие фото с дочкой в США

Данила Козловский в личном блоге опубликовал редкие фото со своей дочерью Одой-Валентиной. Недавно девочке исполнилось пять лет.
39-летний актер запечатлел, как наследница примеряла наряды, которые он ей подарил. Также артист заснял, как она гуляла по улице, держа в руке воздушный шар с цифрой пять, и сделал совместное фото с девочкой в своем автомобиле. При этом Козловский ни на одном из снимков не показал лицо Оды-Валентины.
«Пять», — лаконично подписал он публикацию.
Напомним, Данила Козловский стал отцом в 2020 году — дочь ему родила актриса и режиссер Ольга Зуева. Роман звезд начался в 2015-ом, а вскоре после рождения Оды-Валентины они расстались.
Сегодня Зуева вместе с дочерью живет в Америке. Козловский приезжает навещать наследницу, но из-за этого несколько лет назад его критиковали. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что артист переехал в Америку, а в Россию приезжает только ради того, чтобы заработать деньги.
Звезда фильма «Легенда №17» опроверг эти новости, заявив, что у него нет второго гражданства и покидать родину он не намерен. Однако после этого актер реже стал сниматься в кино, а спектакли с его участием были отменены. Сегодня он гастролирует со своими театральными проектами по Европе и надеется, что когда-нибудь сможет их показать и в России.
Сейчас Козловский состоит в отношениях с Оксаной Акиньшиной. Актеры иногда появляются на светских мероприятиях вместе, но комментировать слухи о романе отказываются.