Данила Козловский показал редкие фото с дочкой в США

Звезда фильма «Легенда №17» опроверг эти новости, заявив, что у него нет второго гражданства и покидать родину он не намерен. Однако после этого актер реже стал сниматься в кино, а спектакли с его участием были отменены. Сегодня он гастролирует со своими театральными проектами по Европе и надеется, что когда-нибудь сможет их показать и в России.