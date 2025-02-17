Гоша Куценко рассказал о судьбе сериала Netflix «Анна К»

Актер Гоша Куценко в интервью «Известиям» рассказал, когда может выйти сериал Netflix по роману Льва Толстого «Анна Каренина». В нем снялись известные российские артисты, а главную роль сыграла Светлана Ходченкова.
«Я играл Стиву. По отношению к себе я как никто критичен. Но я себе понравился. Мной занимались четыре режиссера. Из меня выжали те ноты, которые я не ожидал от себя», — поделился Куценко.
В сериале в роли Левина появится номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. По мнению Куценко, это лучшая роль артиста.
«Когда вы увидите, все поймете. Это невероятно», — подчеркнул актер.
Куценко уточнил, что сериал уже отснят, однако пока еще не выйдет в прокат. Артист выразил надежду, что картина «пролежит на полке» недолго.
«Я знаю судьбу этой картины. Ее не отдали нам. Она лежит в полной боевой готовности там. И я верю, что, как только будет затишье, наступит долгожданный мир, эта картина прогремит. Она будет очень серьезно оценена», — отметил он.