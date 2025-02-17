Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Гоша Куценко рассказал о судьбе сериала Netflix «Анна К»

Актер, сыгравший одну из ролей в проекте, сообщил, что сериал «полностью готов»
Гоша Куценко
Гоша КуценкоИсточник: Кино Mail

Актер Гоша Куценко в интервью «Известиям» рассказал, когда может выйти сериал Netflix по роману Льва Толстого «Анна Каренина». В нем снялись известные российские артисты, а главную роль сыграла Светлана Ходченкова.

«Я играл Стиву. По отношению к себе я как никто критичен. Но я себе понравился. Мной занимались четыре режиссера. Из меня выжали те ноты, которые я не ожидал от себя», — поделился Куценко.

В сериале в роли Левина появится номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. По мнению Куценко, это лучшая роль артиста.

«Когда вы увидите, все поймете. Это невероятно», — подчеркнул актер.

Куценко уточнил, что сериал уже отснят, однако пока еще не выйдет в прокат. Артист выразил надежду, что картина «пролежит на полке» недолго.

«Я знаю судьбу этой картины. Ее не отдали нам. Она лежит в полной боевой готовности там. И я верю, что, как только будет затишье, наступит долгожданный мир, эта картина прогремит. Она будет очень серьезно оценена», — отметил он.