Марк Эйдельштейн появился на премии BAFTA в трендовых брюках

22-летняя знаменитость вышел на ковровую дорожку в черном костюме люксового бренда McQueen, который состоял из покрытого стразами пиджака и брюк актуальной модели клеш. Образ завершали грубые ботинки и галстук в тон образу. Известно, что Эйдельштейн посетил мероприятие вместе с коллегой Юрой Борисовым.