Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марк Эйдельштейн появился на премии BAFTA в трендовых брюках

Российский артист вышел на красную дорожку в расклешенных брюках

Российский актер Марк Эйдельштейн появился на премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в трендовых брюках. Снимки публикует Page Six.

Марк Эйдельштейн
Марк ЭйдельштейнИсточник: Legion-Media.ru

22-летняя знаменитость вышел на ковровую дорожку в черном костюме люксового бренда McQueen, который состоял из покрытого стразами пиджака и брюк актуальной модели клеш. Образ завершали грубые ботинки и галстук в тон образу. Известно, что Эйдельштейн посетил мероприятие вместе с коллегой Юрой Борисовым.

Юра Борисов также приехал на премию BAFTA в костюме люксового бренда Louis Vuitton.