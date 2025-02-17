Умер актер фильма «Цельнометаллическая оболочка» Кевин Мейджор Ховард

Актер и коллега Ховарда по «Цельнометаллической оболочке» Мэттью Модайн, сыгравший в фильме главную роль — рядового Шутника — поблагодарил покойного за «многолетнюю службу на благо самых отважных в стране». Известно, что основанный Ховардом фонд памяти и помощи ветеранам боевых действий и служб экстренного реагирования продолжит работу после его смерти.