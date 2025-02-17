Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер фильма «Цельнометаллическая оболочка» Кевин Мейджор Ховард

Канадско-американский актер скончался на 70-м году жизни
Кевин Мейджор Ховард
Кевин Мейджор ХовардИсточник: Legion-Media.ru

Канадско-американский актер, звезда фильма Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» Кевин Мейджор Ховард умер на 70-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

В драме о войне во Вьетнаме Ховард сыграл рядового-фотографа Рафтермана. Известно, что смерть наступила 14 февраля, точная причина смерти на данный момент неизвестна.

По словам близких, несколько недель назад актер был госпитализирован с проблемами с дыханием.

Актер и коллега Ховарда по «Цельнометаллической оболочке» Мэттью Модайн, сыгравший в фильме главную роль — рядового Шутника — поблагодарил покойного за «многолетнюю службу на благо самых отважных в стране». Известно, что основанный Ховардом фонд памяти и помощи ветеранам боевых действий и служб экстренного реагирования продолжит работу после его смерти.

Кевин Мейджор Ховард также сыграл в фильме Клинта Иствуда «Внезапный удар». После завершения кинокарьеры работал фотографом-портретистом.

Накануне звезду корейских дорам Ким Сэ-рон нашли мертвой после скандала.