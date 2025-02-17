Умер актер фильма «Цельнометаллическая оболочка» Кевин Мейджор Ховард

Канадско-американский актер, звезда фильма Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» Кевин Мейджор Ховард умер на 70-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.
В драме о войне во Вьетнаме Ховард сыграл рядового-фотографа Рафтермана. Известно, что смерть наступила 14 февраля, точная причина смерти на данный момент неизвестна.
По словам близких, несколько недель назад актер был госпитализирован с проблемами с дыханием.
Актер и коллега Ховарда по «Цельнометаллической оболочке» Мэттью Модайн, сыгравший в фильме главную роль — рядового Шутника — поблагодарил покойного за «многолетнюю службу на благо самых отважных в стране». Известно, что основанный Ховардом фонд памяти и помощи ветеранам боевых действий и служб экстренного реагирования продолжит работу после его смерти.
Кевин Мейджор Ховард также сыграл в фильме Клинта Иствуда «Внезапный удар». После завершения кинокарьеры работал фотографом-портретистом.
Накануне звезду корейских дорам Ким Сэ-рон нашли мертвой после скандала.