Кейт Уинслет готовится к режиссерскому дебюту

Актриса Кейт Уинслет выступит режиссером и продюсером фильма «Прощай, Джун» для Netflix. Об этом сообщает Variety.
Картина станет режиссерским дебютом голливудской звезды. Она расскажет о «разобщенной группе братьев и сестер, которые собираются вместе при сложных обстоятельствах». Действие фильма будет происходить в современной Англии.
Уинслет также сыграет в картине главную роль. В каст также вошли Тони Коллетт («Шестое чувство»), Джонни Флинн («Одна жизнь»), Андреа Райзборо («Обливион»), Тимоти Сполл («Замок Бландингс») и Хелен Миррен («Королева»).
Сценарий к фильму написал 21-летний сын Уинслет Джо Алфи Уинслет Мендес. Съемки картины начнутся в Великобритании в конце 2025 года.
Ранее Кейт Уинслет призналась в необычной фобии.