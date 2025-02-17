Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кейт Уинслет готовится к режиссерскому дебюту

Актриса снимет семейную драму для Netflix
Кейт Уинслет
Кейт УинслетИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Кейт Уинслет выступит режиссером и продюсером фильма «Прощай, Джун» для Netflix. Об этом сообщает Variety.

Картина станет режиссерским дебютом голливудской звезды. Она расскажет о «разобщенной группе братьев и сестер, которые собираются вместе при сложных обстоятельствах». Действие фильма будет происходить в современной Англии.

Уинслет также сыграет в картине главную роль. В каст также вошли Тони Коллетт («Шестое чувство»), Джонни Флинн («Одна жизнь»), Андреа Райзборо («Обливион»), Тимоти Сполл («Замок Бландингс») и Хелен Миррен («Королева»).

Сценарий к фильму написал 21-летний сын Уинслет Джо Алфи Уинслет Мендес. Съемки картины начнутся в Великобритании в конце 2025 года.

Ранее Кейт Уинслет призналась в необычной фобии.