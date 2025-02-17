Юра Борисов появился на премии BAFTA в костюме люксового бренда

Российский актер Юра Борисов появился на красной дорожке премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в костюме люксового бренда и привлек внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Page Six.
32-летний артист предстал перед публикой в белой рубашке и черном костюме французской марки Louis Vuitton, состоящем из классических брюк и пиджака. Также на нем были лакированные туфли и галстук-бабочка.
Известно, что Борисов был номинирован на премию BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Звезду «Аноры» обошел его иностранный коллега, американский актер Киран Калкин, который выиграл приз за роль в фильме «Настоящая боль».
Ранее режиссер «Аноры» назвал Юру Борисова «русским Райаном Гослингом».