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Юра Борисов появился на премии BAFTA в костюме люксового бренда

Российский актер посетил красную дорожку премии BAFTA в костюме Louis Vuitton

Российский актер Юра Борисов появился на красной дорожке премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в костюме люксового бренда и привлек внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media

32-летний артист предстал перед публикой в белой рубашке и черном костюме французской марки Louis Vuitton, состоящем из классических брюк и пиджака. Также на нем были лакированные туфли и галстук-бабочка.

Известно, что Борисов был номинирован на премию BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Звезду «Аноры» обошел его иностранный коллега, американский актер Киран Калкин, который выиграл приз за роль в фильме «Настоящая боль».

Ранее режиссер «Аноры» назвал Юру Борисова «русским Райаном Гослингом».