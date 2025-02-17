«Пророк. История Александра Пушкина» триумфально шагает по экранам страны. Разумеется, это далеко не первый в истории фильм о классике литературы. Художественных лент о Пушкине сделано немало. Хотя и не так много, учитывая значение поэта. Вспомним, как и кто воплощал гения в отечественном кино.
«Жизнь и смерть Пушкина» (1910)
Короткометражная черно-белая немая картина стала первым кинопроизведением о великом поэте. Факты его биографии изложены в хронологическом порядке: от детства со сказками Арины Родионовны до гибели на дуэли. Не обошлось, впрочем, без вопиющих ляпов. Например, в «Жизнь и смерть Пушкина» показано, как в 1830 году в гостях у Александра Сергеевича встречаются Александр Грибоедов и Николай Гоголь. При том, что на самом деле Грибоедов к тому времени уже умер, а с Гоголем Пушкин еще не был знаком.
Это был далеко не единственный эпизод, за который критики ругали режиссера Василия Гончарова. Досталось и исполнителю главной роли Владимиру Кривцову. Тем не менее картина долго шла в прокате, пользуясь успехом у публики.
«Поэт и царь» (1927)
Еще один черно-белый и немой фильм, но продолжительностью почти полтора часа. Действие в ленте «Поэт и царь», в отличие от первой картины, происходит в сменяемых декорациях, есть даже натурные съемки. Она рассказывает о последних нескольких месяцах жизни Пушкина. По версии режиссеров Владимира Гардина и Евгения Червякова в гибели гения виноват исключительно и непосредственно император Николай I. Именно он якобы волочился за Натальей Николаевной, но, чтобы скрыть это, использовал Дантеса как ширму.
Несмотря на актуальный для того времени идеологический посыл, фильм критиковали за слишком примитивную трактовку отношений Пушкина со светским обществом. Роль поэта исполнил один из режиссеров — Евгений Червяков.
«Юность поэта» (1937)
Картина Абрама Народицкого, приуроченная к столетию со дня смерти поэта, была первым звуковым фильмом о нем. Сценарий «Юности поэта» написал выдающийся пушкинист Александр Слонимский. Действие происходит в Царском Селе в 1814 году. Лицеисты ждут приезда «освободителя Европы» Александра I. Саша Пушкин порвал парадный мундир, но не переживает по этому поводу, так как не любит официоза. Куда больше его занимают стихи, дружба с Иваном Пущиным, первые влюбленности.
Очень выразительно снята сцена экзамена в Лицее, того самого, на котором «старик Державин нас заметил…». Образ поэта воплотил на экране юный Валентин Литовский, получилось живо и непосредственно. После успешного дебюта талантливый парень собирался поступать в ГИТИС на режиссерский факультет. Планы перечеркнула война: Литовский погиб в бою под Минском.
«И с вами снова я» (1982)
Удивительно, но следующий биографический художественный фильм об Александре Сергеевиче был снят спустя почти 50 лет! Режиссер Борис Галантер сделал картину на основе воспоминаний современников поэта, его стихов, рисунков, писем. Действие происходит в Петербурге, акцент сделан на творчестве Пушкина, звучат произведения разных лет.
Роли в «И с вами снова я» исполнили Александр Калягин и Альберт Филозов. В образе Пушкина дебютировал на экране Александр Пономарев. Интересно, что позже актер сыграл еще одного классика, но уже испанской литературы — поэта Федерико Гарсиа Лорку.
«Русский ковчег» (2002)
В этом новаторском для мирового кинематографа фильме Пушкин — далеко не центральный персонаж. Однако образ, созданный актером Романом Габриа, считается одним из самых достоверных киновоплощений классика. Снятый одним дублем в 33 залах Эрмитажа полуторачасовой фильм Александра Сокурова «Русский ковчег» охватывает 300-летнюю историю России.
Рассказчик Сергей Дрейден перемещается из зала в зал и из эпохи в эпоху, наблюдая за историческими личностями, жившими в тот или иной период. И тут уж без Пушкина не обойтись! В фильме мы видим его вместе с красавицей-женой Натали.
«Пушкин. Последняя дуэль» (2006)
Фильм Натальи Бондарчук посвящен последним дням жизни гения. Неторопливая костюмная драма с элементами детектива повествует о роковой дуэли на Черной речке 27 января 1837 года, о расследовании ее обстоятельств, предпринятом по велению Николая I. По версии создателей картины «Пушкин. Последняя дуэль», поэт стал жертвой заговора, в котором были замешаны западные дипломаты. Зрителю предлагается погрузиться в детали трагедии, проникнуться глубоким сопереживанием мятущемуся поэту.
Пушкин в исполнении Сергея Безрукова — страстный, восприимчивый, отвергающий условности, непонятый окружающими. Не обошлось без чтения стихов в характерной для Безрукова манере. В фильме засветилось целое созвездие актеров: Анна Снаткина, Евгений Стычкин, Виктор Сухоруков, Инна Макарова, Наталья Бондарчук.
«18-14» (2007)
Детектив режиссера Андреса Пуустусмаа переносит зрителей в 1814 год. В Царскосельском лицее жизнь кипит. Лицеисты, старшему из которых 18 лет, а младшему — 14, не только учатся, но и озорничают, влюбляются, ссорятся и мирятся, вызывают друг друга на дуэль. Между тем округу потрясает серия жестоких убийств, жертвами маньяка становятся девушки. Подростки начинают собственное расследование, чтобы найти преступника.
Создатели фильма уверяют, что в основе сюжета — подлинная криминальная история, случившаяся 200 лет назад. Однако лицеисты никакого отношения к делу не имели и участия в поисках злодея не принимали. Все, что мы видим на экране, — фантазия сценариста, и к образу Пушкина этот фильм мало что добавляет. Кстати, юного Александра Сергеевича сыграл Станислав Белозеров.