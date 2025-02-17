Короткометражная черно-белая немая картина стала первым кинопроизведением о великом поэте. Факты его биографии изложены в хронологическом порядке: от детства со сказками Арины Родионовны до гибели на дуэли. Не обошлось, впрочем, без вопиющих ляпов. Например, в «Жизнь и смерть Пушкина» показано, как в 1830 году в гостях у Александра Сергеевича встречаются Александр Грибоедов и Николай Гоголь. При том, что на самом деле Грибоедов к тому времени уже умер, а с Гоголем Пушкин еще не был знаком.