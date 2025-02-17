Диана Пожарская в «фотопленке» снялась с мужем Иваном Янковским

Актеры Диана Пожарская и Иван Янковский стали героями нового выпуска журнала «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать». Главный редактор издания Алеко Надирян опубликовал фото в своем Telegram-канале.
На обложке Диана Пожарская предстала в черном платье из фотопленки из архивной коллекции Valentin Yudashkin и капроновых гольфах. На полу лежал Иван Янковский в темном свитере и голубых джинсах с камерой в руках. Визажист сделал артистке макияж с красной помадой, а стилист — объемную укладку.
Диана Пожарская и Иван Янковский скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Артисты втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки народного артиста СССР Олега Янковского.
Ранее Пожарская поддержала супруга на премьере сериала.