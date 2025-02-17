62-летняя Деми Мур появилась на BAFTA в сияющем платье с открытой спиной

На прошлой неделе Деми Мур продемонстрировала фигуру в объемном топе и леггинсах на съемке для издания TheWrap. На обложке журнала актриса позировала лежа на диване. Она была одета в розовый объемный топ, который дополнила черными леггинсами с ботильонами на каблуках и золотым браслетом. На других снимках знаменитость была запечатлена в розовом мини-платье с декольте, голубой блузе, зеленой куртке и мини-юбке и золотом макси-платье со шлейфом. Визажист сделал Деми Мур макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы. Автором съемки выступила фотограф Зои МакКоннелл.