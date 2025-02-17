Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

62-летняя Деми Мур появилась на BAFTA в сияющем платье с открытой спиной

Голливудская актриса вышла на красную дорожку Британской академии кино и телевизионных искусств

Голливудская актриса Деми Мур появилась на публике в сияющем платье с откытой спиной. Фото опубликованы на сайте People.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

62-летняя Мур посетила церемонию вручения Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), которая состоялась 16 февраля в Лондоне. Актриса была одета в разноцветное макси-платье Alexander McQueen с открытой спиной и шлейфом, расшитое пайетками. Артистка дополнила образ серьгами разной длины, браслетом, кольцом, блестящим клатчем в тон платью и босоножками на каблуках Christian Louboutin. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.

На прошлой неделе Деми Мур продемонстрировала фигуру в объемном топе и леггинсах на съемке для издания TheWrap. На обложке журнала актриса позировала лежа на диване. Она была одета в розовый объемный топ, который дополнила черными леггинсами с ботильонами на каблуках и золотым браслетом. На других снимках знаменитость была запечатлена в розовом мини-платье с декольте, голубой блузе, зеленой куртке и мини-юбке и золотом макси-платье со шлейфом. Визажист сделал Деми Мур макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы. Автором съемки выступила фотограф Зои МакКоннелл.