62-летняя Деми Мур появилась на BAFTA в сияющем платье с открытой спиной

Голливудская актриса Деми Мур появилась на публике в сияющем платье с откытой спиной. Фото опубликованы на сайте People.
62-летняя Мур посетила церемонию вручения Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), которая состоялась 16 февраля в Лондоне. Актриса была одета в разноцветное макси-платье Alexander McQueen с открытой спиной и шлейфом, расшитое пайетками. Артистка дополнила образ серьгами разной длины, браслетом, кольцом, блестящим клатчем в тон платью и босоножками на каблуках Christian Louboutin. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.
На прошлой неделе Деми Мур продемонстрировала фигуру в объемном топе и леггинсах на съемке для издания TheWrap. На обложке журнала актриса позировала лежа на диване. Она была одета в розовый объемный топ, который дополнила черными леггинсами с ботильонами на каблуках и золотым браслетом. На других снимках знаменитость была запечатлена в розовом мини-платье с декольте, голубой блузе, зеленой куртке и мини-юбке и золотом макси-платье со шлейфом. Визажист сделал Деми Мур макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы. Автором съемки выступила фотограф Зои МакКоннелл.