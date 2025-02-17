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Эмма Стоун вышла в свет в платье с попкорном на бедрах: «Мгновенно стало мемом»

Голливудская актриса появилась на публике в необычном наряде

Голливудская актриса Эмма Стоун удивила фанатов выходом в платье с попкорном на бедрах. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Эмма Стоун и Дэйв МакКери
Эмма Стоун и Дэйв МакКериИсточник: Legion-Media.ru

36-летняя Стоун вместе с мужем Дэйвом МакКери появилась на светском мероприятии, которое было посвящено 50-летию американского шоу Saturday Night Live. Актриса пришла на ковровую дорожку в красном макси-платье с карманами на бедрах, куда засыпала попкорн до краев. Артистка также держала в руках стакан с лакомством. Знаменитость завершила образ серьгами, кольцом и туфлями с открытым мысом. Визажист сделал Эмме Стоун макияж с черными стрелками и красными губами.

Читатели Daily Mail принялись обсуждать наряд звезды.

«По-настоящему уникальный дизайн платья от кутюр, возможно, не такой уж практичный, но когда вещи знаменитостей были практичными», «Очень необычное платье. В попкорне есть масло? Кажется, не очень практично», «Наконец-то девчонка развлекается. Она выглядит потрясающе!», «Это платье мгновенно стало мемом», — писали интернет-пользователи в комментариях.

В январе Эмма Стоун с кардинально новым имиджем появилась на премии «Золотой глобус». Актриса сделала стрижку-гарсон и перекрасила волосы в светло-коричневый оттенок. Для выхода на публику она выбрала красное платье-бюстье с глубоким декольте и бантом на талии.