Режиссер «Аноры» назвал Юру Борисова «русским Райаном Гослингом»

«Может быть, это выглядит глупо, но для меня важнее проводить время с друзьями. Без этого мы будем жить отдельно. И, конечно, когда-нибудь это произойдет, поэтому я немного грущу. Но сейчас мы все вместе, и я счастлив», — заявил Борисов.