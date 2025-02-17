Корейская звезда Netflix умерла в возрасте 24 лет

Первым крупным проектом Ким Сэ Рон стал фильм «Совершенно новая жизнь», показанный на Каннском кинофестивале. Актриса также снялась в самой кассовой киноленте 2010 года в Южной Корее «Человек из ниоткуда». В 2022 году девушку арестовали за вождение в нетрезвом виде, после чего ее карьера пошла на спад. Агентство артистки подтвердило, что после инцидента она испытывала финансовые трудности.