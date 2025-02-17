Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Британская академия наградила лучших актеров за 2024 год

BAFTA вручила свои награды 16 февраля
Майки Мэдисон
Майки МэдисонИсточник: Legion-Media.ru

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) сочла лучшими актерами прошлого года американцев Майки Мэдисон и Эдриана Броуди.

25-летняя Мэдисон стала лучшей актрисой за роль в драме «Анора» режиссера Шона Бэйкера. В картине она сыграла стриптизершу из Бруклина, которая выходит замуж за сына российского олигарха. До «Аноры» Мэдисон снималась в «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», а ее партнерами в ленте Бэйкера стали россияне Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. На BAFTA в этой категории также претендовали Деми МурСубстанция»), Сирша РонанВыгон»), Синтия ЭривоЗлая: Сказка о ведьме Запада»), Карла София ГасконЭмилия Перес») и Марианн Жан-БатистСуровая правда»).

Эдриан Броуди
Эдриан БроудиИсточник: Legion-Media.ru

51-летний Броуди получил награду за образ венгерского архитектора Ласло Тота в картине «Бруталист». Премия могла достаться и Тимоти ШаламеБоб Дилан: Никому не известный»), Рэйфу ФайнсуКонклав»), Себастиану Стэну («Ученик. Восхождение Трампа»), Хью ГрантуЕретик») и Колману Доминго («Синг-Синг»).

Лучшим фильмом года Британская академия сочла драму режиссера Эдварда Бергера «Конклав». Фильм также завоевал награды как «Лучший британский фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший монтаж».