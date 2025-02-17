Джейсон Момоа вышел на публику со своей новой возлюбленной

Джейсон Момоа появился на красной дорожке со своей новой девушкой Адрией Арджоной на концерте «SNL50» в Нью-Йорке 14 февраля.
Пара позировала, держась за руки и широко улыбаясь в камеры.
45-летний актер был одет в черную футболку, кожаный пиджак и темно-синие джинсы. 32-летняя Арджона вышла в свет в облегающем черном платье с глубоким вырезом. Ранее в тот же день пара была замечена во время совместной прогулки по городу.
Джейсон подтвердил свои отношения с актрисой, опубликовав в мае 2024 года фотографии, на которых они обнимаются, — через четыре месяца после завершения развода с Лизой Боне.
«Япония, ты — сбывшаяся мечта, ты поразила меня. Мы так благодарны всем, кто открыл нам свои дома, чтобы мы могли провести время с новыми и старыми друзьями, разделив с mi amor еще одно удивительное приключение», — написал актер.