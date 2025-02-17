Звезда «Ландышей» не исключила, что выйдет замуж за первого встречного

«Я переживала разные времена в своей жизни: когда переехала в столицу, был момент, когда нас с сестрой хозяйка выгнала из дома, и я жила на чемоданах два месяца. Были голодные времена, и я проходила этот путь самостоятельно…» — также вспомнила актриса.