Фильм о Пушкине с Борисовым в главной роли возглавил кинопрокат в выходные

Третье место занял фильм казахстанского режиссера Акана Сатаева «Рэкетир. Новые времена», собрав 100 млн рублей за минувшие выходные. Фильм «Рэкетир» рассказывает историю Саяна, молодого боксера из Алма-Аты, который в начале 1990-х годов, после распада СССР, становится частью криминального мира. Фильм «Рэкетир 2» продолжает историю Саяна, который сталкивается с последствиями своих действий и стремится к искуплению.