Фильм о Пушкине с Борисовым в главной роли возглавил кинопрокат в выходные

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 417 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.
«Пророк. История Александра Пушкина» — художественная интерпретация биографии писателя. Как отметили создатели картины на премьере в Михайловском театре 3 февраля, это история жизни Александра Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли, масштабный фильм о великом поэте, «которого знают все и не знает никто». В главных ролях картины: Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Анна Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и другие.
Вторую строчку в рейтинге заняла кинокартина «Манюня: День рождения Ба», собрав 143,5 млн рублей за уик-энд. Фильм повествует о трех подругах — Манюне, Наринэ и Каринэ, которые вместе с родителями готовятся отмечать юбилей бабушки. Однако подготовка к празднику идет не по плану. Режиссером фильма стал Арман Марутян. В кинокартине сыграли Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Мариам Мано, Арсен Григорян и Арман Навасардян.
Третье место занял фильм казахстанского режиссера Акана Сатаева «Рэкетир. Новые времена», собрав 100 млн рублей за минувшие выходные. Фильм «Рэкетир» рассказывает историю Саяна, молодого боксера из Алма-Аты, который в начале 1990-х годов, после распада СССР, становится частью криминального мира. Фильм «Рэкетир 2» продолжает историю Саяна, который сталкивается с последствиями своих действий и стремится к искуплению.
Картина расширила вселенную «Рэкетира», введя новых персонажей и углубив сюжетные линии. В представленном сейчас третьем фильме, «Рэкетир. Новые времена», Саян выходит из тюрьмы, отсидев срок за убийство заклятого врага, но сын убитого уже ждет главного героя. Роли сыграли Саят Исембаев, Асель Сагатова, Асылхан Толепов, Рауан Ахмедов, Сакен Аминов, Бауыржан Абишев.