Красивая история подошла к концу в 2016-м. Спустя 12 лет отношений Анджелина подала на развод, назвав в качестве причины непримиримые разногласия. На то, чтобы расторгнуть брак, ушло целых 8 лет. За это время Питт предъявил Джоли иск за то, что она продала свою долю в их винодельческом предприятии и тем самым нанесла урон репутации компании. Это окончательно разрушило любые надежды на дружеские отношения между бывшими супругами.