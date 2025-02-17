Звезды, которые играют влюбленных на экране, нередко переносят чувства с экрана в реальную жизнь. Не все романы, правда, заканчиваются свадьбой. Кто из звезд сошелся на съемочной площадке и чем все это закончилось, расскажем в статье.
1. Зак Эфрон и Ванесса Энн Хадженс
Близкое знакомство актеров состоялось в 2005 году на съемках драмеди «Классный мюзикл». Влюбленные тщательно скрывали отношения, но в 2007-м Ванесса Энн Хадженс подтвердила, что встречается с Заком Эфроном. В том же году вышел клип на трек Ванессы Say OK, участие в котором принял Зак. После этого пару стали часто видеть на различных мероприятиях, причем оба не стеснялись проявления своих чувств.
В 2009 году Хадженс и Эфрон засветились на церемонии вручения премии «Оскар». Но спустя год появилась информация об их расставании. В декабре 2023-го Хадженс вышла замуж за бейсболиста Коула Такера, а летом 2024 года впервые стала мамой. Зак Эфрон по-прежнему находится в поисках второй половинки.
2. Брэд Питт и Анджелина Джоли
Звезды познакомились в 2003 году на съемках комедийного боевика «Мистер и миссис Смит». На тот момент Джоли была разведенной женщиной (после четырех лет брака актриса рассталась с Билли Бобом Торнтоном), а Питт был женат на Дженнифер Энистон. По словам Джоли, они с Брэдом не сразу влюбились друг в друга: поначалу им просто нравилось вместе работать.
В 2005 году Питт развелся с женой и отправился с Анджелиной в Эфиопию, где та удочерила девочку Захару. В 2007-м Джоли впервые заговорила об отношениях с коллегой по цеху, а спустя пять лет пара объявила о помолвке. Роскошную свадьбу Брэд Питт и Анджелина Джоли сыграли в 2014 году. Вместо медового месяца супруги начали работу над драмой «Лазурный берег», режиссером и сценаристом которого выступила Джоли.
Красивая история подошла к концу в 2016-м. Спустя 12 лет отношений Анджелина подала на развод, назвав в качестве причины непримиримые разногласия. На то, чтобы расторгнуть брак, ушло целых 8 лет. За это время Питт предъявил Джоли иск за то, что она продала свою долю в их винодельческом предприятии и тем самым нанесла урон репутации компании. Это окончательно разрушило любые надежды на дружеские отношения между бывшими супругами.
3. Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт
Отношения этой пары зародились в 2008 году на съемках первой части вампирской саги «Сумерки». К середине 2009-го стало известно, что Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт встречаются. По словам Стюарт, первое время они с Паттинсоном нарочно не держались за руки, чтобы не стать жертвами папарацци. Актриса считает, что из-за публичности их с Робертом отношения превратились в продукт и перестали походить на реальные.
В 2012 году на камеры попал поцелуй Стюарт с режиссером фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом. Разразился скандал, но Кристен удалось помириться с возлюбленным, хоть и ненадолго: пара распалась уже в мае 2013 года. Сейчас Роберт Паттинсон женат на модели и актрисе Сьюки Уотерхаус.
4. Джефф Голдблюм и Лора Дерн
Актеры познакомились на съемках «Парка Юрского периода». В одном из интервью Джефф Голдблюм признался, что давно восхищался Лорой Дерн как актрисой, но после совместной работы звезды фильма поняли, что полюбили друг друга, несмотря на большую разницу в возрасте — 15 лет.
В 1995 году Голдблюм сделал Лоре предложение, а спустя два года актеры расстались. Джефф 10 лет женат на гимнастке Эмили Ливингстон. У супругов два сына: Чарли Оушен и Ривер Джо. Дерн несколько лет была замужем за музыкантом Беном Харпером, от которого родила дочь Джаю и сына Эллери Уокера. В 2013 году пара распалась.
5. Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун
Судьбоносная встреча произошла на съемках блокбастера «Новый Человек-паук». В первый раз Эндрю Гарфилда и Эмму Стоун заметили на свидании 7 ноября 2011 года: актеры сходили в кино, после чего заглянули в кофейню. 38-летие Гарфилда влюбленные отпраздновали в Диснейленде и вскоре отправились в рекламный тур, связанный с выходом второй части дилогии «Новый Человек-паук. Высокое напряжение».
Увы, спустя год отношения перешли в разряд дружеских. Хотя фанаты считают, что пара может сойтись вновь.
6. Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс
Отношения этой пары начались с разногласий. Точнее, на съемках «Дневника памяти» Райан Гослинг попросил режиссера заменить Рэйчел МакАдамс, так как дуэт с ней никак не складывался. Однако спустя два года после выхода мелодрамы ситуация кардинально изменилась. Райан и Рэйчел случайно пересеклись и поняли, что, возможно, ошибались насчет друг друга.
Роман продолжался два года, и фанаты были очень раздосадованы размолвкой. По мнению Гослинга, их отношения с МакАдамс были обречены на провал, так как они оба из мира шоу-бизнеса. Тем не менее и он, и Рэйчел по-прежнему тепло отзываются друг о друге.
7. Джесси Племонс и Кирстен Данст
Впервые звезды встретились в 2015 году на съемках второго сезона сериала «Фарго». Первое время роман Джесси Племонс и Кирстен Данст был только на уровне слухов, но в июне 2017 года актриса объявила, что они помолвлены. В 2018-м у пары родился мальчик Энис Говард. Три года спустя на свет появился младший сын Джеймс Роберт.
Примечательно, что том же, 2021-м, году Племонс и Данст вновь сыграли любовников в драме «Власть пса», за что удостоились номинации на премию «Оскар». Летом следующего года Джесси и Кирстен отпраздновали свадьбу. Супруги вместе до сих пор.
8. Крис Пратт и Анна Фэрис
Романтическая история этой пары началась в 2007 году, когда оба снимались в комедии «Отвези меня домой». Крис Пратт влюбился в Анну Фэрис с первого взгляда. В конце 2008-го актеры объявили о помолвке, а через несколько месяцев поженились. Казалось, что брак будет крепким: у супругов родился сын Джек, а когда после выхода «Стражей Галактики» карьера у Пратта пошла в гору, он публично поблагодарил жену за поддержку в этот важный период его жизни.
Но в 2018 году Крис и Анна развелись. Пратт потом женился на дочери «Терминатора» Кэтрин Шварценеггер, а Фэрис вышла замуж за оператора-постановщика Майкла Баррета, с которым они вместе работали над фильмом «За бортом». Пратту и Фэрис удалось сохранить дружеские отношения.