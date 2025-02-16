Актер из сериала «Отчаянные домохозяйки» Бифф Уифф умер от рака

Американский артист Бифф Уифф, сыгравший в сериалах «В Филадельфии всегда солнечно», «Бруклин 9-9» и «Отчаянные домохозяйки», скончался 14 февраля. Об этом сообщило агентство по подбору актеров изданию Deadline.
Отмечается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, рецидив которого произошел у Уиффа около двух лет назад.
«Он был удивительным человеком внутри и снаружи, и его энергия ощущалась всеми. Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и близким», – сказано в сообщении.
Всего в фильмографии Уиффа более 60 фильмов и сериалов. Он также принимал участие в съемках картин «Я думаю, тебе следует уйти», «Комната 104», «Все везде и сразу», «Мир Дикого Запада», «Голиаф», «Быть присяжным», «Менталист» и многих других.