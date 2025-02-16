Актер из сериала «Отчаянные домохозяйки» Бифф Уифф умер от рака

Всего в фильмографии Уиффа более 60 фильмов и сериалов. Он также принимал участие в съемках картин «Я думаю, тебе следует уйти», «Комната 104», «Все везде и сразу», «Мир Дикого Запада», «Голиаф», «Быть присяжным», «Менталист» и многих других.