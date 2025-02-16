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Драма «Конклав» получила премию BAFTA за лучший фильм

Картина завоевала 4 из 12 наград, на которые претендовала
Кадр из фильма «Конклав»
Кадр из фильма «Конклав»

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Драма «Конклав» (Conclave, 2024) германского режиссера Эдварда Бергера получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм». Об этом было объявлено на 78-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства.

Картина завоевала 4 из 12 наград, на которые претендовала. Так, она получила признание академии в номинациях «Лучший британский фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший монтаж».

Лента «Бруталист» (The Brutalist, 2024) Брэйди Корбета также удостоилась четырех наград, в том числе за лучшую режиссуру.

Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов проиграл Кирану Калкину на премии BAFTA, артисты соперничали в категории «Лучшая роль второго плана».