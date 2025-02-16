Российские кинематографисты снимут фильм на основе биографии Виктора Бута

Виктор Бут также добавил, что планирует написать автобиографическую книгу. «Но пока еще не созрел, поэтому, как созрею, обязательно напишу книгу. Может быть, это будет не совсем классическая автобиография, потому что сейчас такой вал информации, что если писать типичную автобиографию, наверное, мало кому это было бы интересно читать», — пояснил он.