Аня Тейлор-Джой появилась на публике в полупрозрачном платье

Артистка выбрала для вечера молочное макси-платье с полупрозрачной кружевной вставкой. Знаменитость не стала надевать бюстгальтер, но дополнила образ пальто с мехом в тон и босоножками на каблуках. Визажист сделал ей макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист — высокий пучок с прядями у лица.