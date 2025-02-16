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Аня Тейлор-Джой появилась на публике в полупрозрачном платье

Актриса вышла в свет в откровенном образе
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-ДжойИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Аня Тейлор-Джой появилась на публике в полупрозрачном платье без бюстгальтера. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Тейлор-Джой посетила звездный концерт «SNL50: Homecoming Concert», который состоялся 14 февраля в зале Radio City Hall в Нью-Йорке. Актриса пришла на закрытое мероприятие вместе со своим супругом Малкольмом Макреем.

Артистка выбрала для вечера молочное макси-платье с полупрозрачной кружевной вставкой. Знаменитость не стала надевать бюстгальтер, но дополнила образ пальто с мехом в тон и босоножками на каблуках. Визажист сделал ей макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист — высокий пучок с прядями у лица.

Среди гостей мероприятия также были Эмили Ратаковски, Майли Сайрус, Оливия Манн, Педро Паскаль, Крис Пайн и другие знаменитости.