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Юра Борисов не получил престижную британскую премию

Российский актер остался без премии BAFTA за роль в фильме «Анора»

Российский актер Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший актер второго плана», ее присудили американцу Кирану Калкину. Об этом сообщает The Guardian.

Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Калкин получил награду за роль в фильме «Настоящая боль» режиссера Джесси Айзенберга. 

Борисов претендовал на премию BAFTA в этой же номинации за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера.

Ранее на премии «Золотой глобус» победа в аналогичной категории также ушла Калкину, российский актер остался без награды.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора».

30 января Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные. По мнению Борисова, его достижения нужно оценить позже, а не сейчас.