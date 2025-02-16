Виктория Исакова рассказала о несбывшейся роли мечты

«Я пришла к Шахназарову на встречу и сказала: “Ну какая же я Долли? Вы понимаете, что я не Долли”. Потому что есть амплуа, есть свойства темперамента, характеры у артистов. Теоретически любой артист может сыграть кого угодно. Но какая должна быть Анна Каренина, если рядом такая Долли. Я очень витальная. Это жажда жизни, любви. И Долли, у которой 50 детей… Она другая», — уверена артистка.