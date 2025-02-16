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Виктория Исакова рассказала о несбывшейся роли мечты

Актриса призналась, что всегда хотела сыграть Анну Каренину
Виктория Исакова на премии «Золотой орел», фото: пресс-служба
Виктория Исакова на премии «Золотой орел», фото: пресс-служба

Виктория Исакова в интервью-шоу Кино Mail «Актерская студия» призналась ведущему Вадиму Вернику, что всегда мечтала сыграть Анну Каренину, однако эта роль так и не пришла к ней. 

«Наверное, в этой жизни я хотела сыграть только эту роль. Я очень люблю этот роман. Мне было интересно очень. Но я не пришлась ко времени. Хотя знаю, что я, возможно, сыграла бы это интересно», — рассказала актриса.

48-летняя Исакова уточнила, что теперь хотеть эту роль бессмысленно. «Не появилось это предложение, когда оно было своевременным, а теперь оно уже не своевременно. И глупо хотеть», — объяснила звезда.

Исакова назвала Каренину интересной и трагичной героиней, женщиной, в жизни которой было много любви и остроты. Она также вспомнила, что однажды все же появилась в экранизации знаменитого романа Льва Толстого, но в роли Долли. 

По признанию актрисы, изначально она хотела отказаться от проекта Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».

«Я пришла к Шахназарову на встречу и сказала: “Ну какая же я Долли? Вы понимаете, что я не Долли”. Потому что есть амплуа, есть свойства темперамента, характеры у артистов. Теоретически любой артист может сыграть кого угодно. Но какая должна быть Анна Каренина, если рядом такая Долли. Я очень витальная. Это жажда жизни, любви. И Долли, у которой 50 детей… Она другая», — уверена артистка.