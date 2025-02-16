Виктория Исакова рассказала о несбывшейся роли мечты

Виктория Исакова в интервью-шоу Кино Mail «Актерская студия» призналась ведущему Вадиму Вернику, что всегда мечтала сыграть Анну Каренину, однако эта роль так и не пришла к ней.
«Наверное, в этой жизни я хотела сыграть только эту роль. Я очень люблю этот роман. Мне было интересно очень. Но я не пришлась ко времени. Хотя знаю, что я, возможно, сыграла бы это интересно», — рассказала актриса.
48-летняя Исакова уточнила, что теперь хотеть эту роль бессмысленно. «Не появилось это предложение, когда оно было своевременным, а теперь оно уже не своевременно. И глупо хотеть», — объяснила звезда.
Исакова назвала Каренину интересной и трагичной героиней, женщиной, в жизни которой было много любви и остроты. Она также вспомнила, что однажды все же появилась в экранизации знаменитого романа Льва Толстого, но в роли Долли.
По признанию актрисы, изначально она хотела отказаться от проекта Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».
«Я пришла к Шахназарову на встречу и сказала: “Ну какая же я Долли? Вы понимаете, что я не Долли”. Потому что есть амплуа, есть свойства темперамента, характеры у артистов. Теоретически любой артист может сыграть кого угодно. Но какая должна быть Анна Каренина, если рядом такая Долли. Я очень витальная. Это жажда жизни, любви. И Долли, у которой 50 детей… Она другая», — уверена артистка.