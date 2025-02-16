Минпросвещения провело более 30 встреч по списку фильмов к семейному просмотру

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Работа над перечнем рекомендованных к семейному просмотру отечественных фильмов, который разрабатывает центр «Философия образования» при Московском педагогическом государственном университете, активно продолжается, при Минпросвещения РФ проведены более 30 встреч с экспертами для завершения подготовки списка. Об этом сообщил ТАСС замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Владимир Кикнадзе.
«Работа над списком активно продолжается совместно с Минкультуры, Союзом кинематографистов, ВГИК, Мосфильмом, родительским сообществом. За последнее время проведены более 30 встреч с экспертами. Буквально на прошлой неделе министр [просвещения Сергей Кравцов] проводил совещание, где этот вопрос обсуждался, и ставил задачу по завершению соответствующей работы», — сказал он.
В сентябре 2024 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что первый проект списка фильмов состоит из 191 картины, 181 из них снята в СССР. Первый проректор МПГУ, директор центра «Философия образования» при вузе Наталья Склярова в разговоре с ТАСС отмечала, что в перечень добавят больше современных картин.
Кроме того, замдиректора департамента министерства отметил, что в рамках воспитательной работы реализуется проект «Всероссийские детские кинопремьеры», когда фильмы поступают к Минпросвещения на экспертизу, после получения положительного заключения экспертов размещаются на площадке «Российская электронная школа», и эти картины в течение двух-трех недель находятся в просмотре.
«То есть либо целиком какой-то класс, либо вся школа эти фильмы смотрят, с ними работают», — уточнил Кикнадзе. Он добавил, что проект реализуется с 2022 года. «Более 13 миллионов просмотров, и родители, конечно, очень положительно отзываются, особенно в регионах, где сложнее посмотреть и новинки, и какие-то фильмы, в том числе которые вошли в золотую коллекцию», — отметил он.
Также реализуется проект «В кино всем классом», когда дети на льготных условиях всем классом приходят смотреть картины в кинотеатр, который рекомендован создателями фильма.
«И поскольку мы сейчас разрабатываем единые учебники, это дает возможность перечислить лучшие кинофильмы, а где-то поставить QR-коды для прямого доступа к просмотру», — добавил Кикнадзе.