Минпросвещения провело более 30 встреч по списку фильмов к семейному просмотру

«То есть либо целиком какой-то класс, либо вся школа эти фильмы смотрят, с ними работают», — уточнил Кикнадзе. Он добавил, что проект реализуется с 2022 года. «Более 13 миллионов просмотров, и родители, конечно, очень положительно отзываются, особенно в регионах, где сложнее посмотреть и новинки, и какие-то фильмы, в том числе которые вошли в золотую коллекцию», — отметил он.