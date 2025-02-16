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58-летняя Рената Литвинова снялась в парике и платье с открытой спиной

Актриса и режиссер Рената Литвинова снялась в ярко-розовом платье с вырезом
58-летняя Рената Литвинова снялась в платье с вырезом и высокой укладкой
58-летняя Рената Литвинова снялась в платье с вырезом и высокой укладкойИсточник: www_gazeta_ru

Актриса и режиссер Рената Литвинова снялась в платье с вырезом. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя Литвинова предстала перед камерой в розовом платье с открытой спиной, которое дополнила черными длинными перчатками. Актриса позировала с высокой объемной укладкой и макияжем с лиловыми тенями, черными стрелками и красной помадой.

Поклонники оценили образ режиссера.

«Богиня», «Такая красивая», «Роскошная», «Богиня стиля», «Рената очей очарование», «Невероятная», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что Рената Литвинова распродает свою одежду — тренчи, плащи, жакеты, брюки, юбки и другие предметы — из-за нехватки средств на жизнь во Франции. Изначально знаменитость запрашивала за них порядка 8,4 млн руб., однако из-за низкого спроса снизила цену на каждую позицию. Согласно публикации, до этого актриса выставляла на торги собственные рисунки, фотоальбом с автографами, книги со своей подписью. За них она просила сумму в размере от 15 до 30 тыс. руб.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. 