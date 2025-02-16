Тома Круза засняли на свидании с голливудской актрисой на 26 лет младше него

Голливудские актеры Том Круз и Ана де Армас спровоцировали слухи о романе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
62-летний Том Круз и 36-летняя Ана де Армас были замечены во время свидания 14 февраля, в День всех влюбленных. По информации журналистов, актеры поужинали в районе Сохо в Лондоне. Знаменитостей окружила толпа поклонников, поэтому они остановились, чтобы сделать фото.
Ана де Армас появилась на публике в синих джинсах и черном пиджаке, которые она дополнила золотыми балетками. Актер предпочел серую рубашку-поло и темно-синий костюм.
В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.
В апреле прошлого года Тома Круза раскритиковали за то, что он пропустил день рождения своей наследницы. Позже инсайдер заявил, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури. По словам источника, артист продолжает интересоваться жизнью дочери.
Ане де Армас приписывают романы со многими голливудскими актерами, в том числе она некоторое время встречалась с Беном Аффлеком.