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Тома Круза засняли на свидании с голливудской актрисой на 26 лет младше него

Голливудские актеры Том Круз и Ана де Армас спровоцировали слухи о романе
Том Круз получил медаль от ВМС США за роли военных в кино
Том Круз получил медаль от ВМС США за роли военных в киноИсточник: www_aif_ru

Голливудские актеры Том Круз и Ана де Армас спровоцировали слухи о романе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

62-летний Том Круз и 36-летняя Ана де Армас были замечены во время свидания 14 февраля, в День всех влюбленных. По информации журналистов, актеры поужинали в районе Сохо в Лондоне. Знаменитостей окружила толпа поклонников, поэтому они остановились, чтобы сделать фото.

Ана де Армас появилась на публике в синих джинсах и черном пиджаке, которые она дополнила золотыми балетками. Актер предпочел серую рубашку-поло и темно-синий костюм.

Ана де Армас
Ана де АрмасИсточник: Legion-Media.ru

В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.

В апреле прошлого года Тома Круза раскритиковали за то, что он пропустил день рождения своей наследницы. Позже инсайдер заявил, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури. По словам источника, артист продолжает интересоваться жизнью дочери.

Ане де Армас приписывают романы со многими голливудскими актерами, в том числе она некоторое время встречалась с Беном Аффлеком.