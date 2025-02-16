Тома Круза засняли на свидании с голливудской актрисой на 26 лет младше него

В апреле прошлого года Тома Круза раскритиковали за то, что он пропустил день рождения своей наследницы. Позже инсайдер заявил, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури. По словам источника, артист продолжает интересоваться жизнью дочери.