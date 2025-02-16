Шэрон Стоун может сняться в новом сезоне популярного сериала с Зендаей

Один из вариантов развития своего персонажа, наркозависимой Ру, предлагала Зендая. В ее варианте повзрослевшая Ру прекратила употреблять запрещенные вещества и стала суррогатной мамой. По мнению продюсеров, сурмама не вписалась бы в тональность шоу.