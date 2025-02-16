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Фундамент просел, ограда покосилась: стало известно о состоянии могилы Георгия Вицина

Народный артист СССР похоронен на Ваганьковском кладбище
Георгий Вицин
Георгий ВицинИсточник: PersonaStars

Стало известно об ухудшении состояния могилы народного артиста СССР Георгия Вицина. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Могила Вицина расположена на Ваганьковском кладбище вблизи колумбария, на участке № 12. Памятник представляет собой прямоугольную мраморную стелу с гравировкой, уточняет издание.

В последнее время, пишет издание со ссылкой на работников кладбища, состояние могилы ухудшилось: фундамент покосился и просел, плиты ограды покосились, две из них оторваны от цветника. При этом сам цветник наполнен искусственными цветами.

Могила Георгия Вицина
Могила Георгия ВицинаИсточник: PersonaStars

Известно, что у Георгия и Тамары Вициных осталась 70-летняя дочь-художница Наталья. Работники кладбища предположили, что женщине сложно ухаживать за могилой.

Георгия Вицина не стало в 2001 году в возрасте 84 лет.