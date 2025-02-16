Безруков провел урок в школе своей дочери и показал трюк с бутылкой

В октябре прошлого года Безруков поддержал квадроберов и заявил, что подражание животным раскрепощает детей. Актер напомнил, что на первых курсах театральных вузов студентов учат изображать животных и ставят им за это оценки. Он добавил, что квадроберы могут стать актерами в будущем. Артист считает, что для детей увлечение квадробингом — определенная игра, поэтому ничего страшного в этом нет.