Звезда «Шершней» рассказала о необычном способе расслабиться после съемок

Сюжет шоу посвящен группе школьниц-футболисток, попавших в авиакатастрофу над глухими канадскими лесами. «Шершни» описывают как выживание девочек в дикой природе в конце 90-х годов, так и жизни тех из них, кто вернулся домой 25 лет спустя.