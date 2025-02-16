Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

16-летний актер «Слова пацана» назвал причину оставаться в профессии

Актер Леон Кемстач заявил, что всю жизнь будет играть в кино
Леон Кемстач
Леон КемстачИсточник: Алексей Молчановский

Актер Леон Кемстач, сыгравший Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», на съемках подростковой комедии «Иван Семенов. Полный каяк» в Перми назвал причину оставаться в актерской профессии. Его цитирует kp.ru.

Кемстач уверен, что всю жизнь будет играть в кино — он всегда мечтал об актерской профессии, а жизнь всей его семьи связана с кино.

«И главное, эта профессия дает мне столько возможностей. Вот, например, сейчас съемки проходили на горнолыжной базе. В перерыве между съемками мы с ребятами сидели просто на трассе. И я подумал: “Где бы еще я мог вот так в феврале стоять на горнолыжном склоне, где нет ни одного человека, и смотреть, как все кругом прекрасно”», — поделился он.

В декабре Леон Кемстач рассказал, что ему бы очень хотелось записать фит с Василием Вакуленко (Бастой) или HammAli & Navai.