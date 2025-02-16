16-летний актер «Слова пацана» назвал причину оставаться в профессии

«И главное, эта профессия дает мне столько возможностей. Вот, например, сейчас съемки проходили на горнолыжной базе. В перерыве между съемками мы с ребятами сидели просто на трассе. И я подумал: “Где бы еще я мог вот так в феврале стоять на горнолыжном склоне, где нет ни одного человека, и смотреть, как все кругом прекрасно”», — поделился он.