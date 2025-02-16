Она призналась, что с отцом у нее нередко возникают спорные моменты. В частности, в свое время он отговаривал ее от участия в спектакле «Живи и помни», беспокоясь, что она не справится со сложной ролью. Также звезда сериала «Жить жизнь» в последний момент сообщила отцу о том, что стала режиссером, боясь его неодобрения.