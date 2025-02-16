Дарья Мороз стала героиней нового выпуска интервью-шоу «Актерская студия» от Кино Mail и VK Creative. Ведущий Вадим Верник вспомнил о ее дебюте на большой сцене: в 17 лет актриса сыграла в постановке «Песочный человек» в Театре Олега Табакова. Верник признался, что она очень уверенно держалась, несмотря на юность и неопытность.
Мороз отметила, что у нее были совсем другие ощущения. Она вспомнила, что ее отец, режиссер Юрий Мороз, не очень высоко оценил дебют дочери. По словам артистки, после просмотра спектакля он сказал: «Ну, наверное, для студентки — это на пятерочку, для артистки — на четверочку. А в контексте мировой драматургии — это вообще…»
Звезда сериала «Содержанки» призналась, что редко получает похвалу от отца.
«Я все время с ним страшно ругаюсь из-за этого. Я говорю, что это вообще не повод не говорить, что что-то получилось. Или: “Окей, классно, но можно еще что-то доработать”. Я вообще с этим не согласна. Я считаю, что не надо захваливать, но добрые слова надо сказать», — отметила актриса.
Она призналась, что с отцом у нее нередко возникают спорные моменты. В частности, в свое время он отговаривал ее от участия в спектакле «Живи и помни», беспокоясь, что она не справится со сложной ролью. Также звезда сериала «Жить жизнь» в последний момент сообщила отцу о том, что стала режиссером, боясь его неодобрения.
Верник предположил, что режиссер в спокойной манере обсуждает с дочерью подобные моменты. Однако актриса это опровергла.
«Нет, он вообще не спокойно говорит. Он орать сразу начинает, когда не согласен со мной. Но я уже привыкла», — заключила Мороз.
Напомним, Дарья Мороз родилась в браке режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. Ей было 17 лет, когда ее мама трагически погибла.