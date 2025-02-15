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Юлия Снигирь ответила хейтерам, желающим ей «бумеранга» за Цыганова

Актриса рассказала, что ее сын от Цыганова дружит с детьми актера от предыдущих отношений
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Актриса Юлия Снигирь ответила хейтерам, осуждающим ее спустя десять лет совместной жизни с актером Евгением Цыгановым. Размышлениями она поделилась в беседе со Светланой Бондарчук в рамках онлайн-шоу «Света вокруг света».

По словам Снигирь, ей часто пишут люди, желающие паре «бумеранга» после того, как распался брак Цыганова с предыдущей супругой Ириной Леоновой. Актриса уверена, что люди, желающие подобного другим, сами притягивают к себе «бумеранг».

В браке со Снигирь у Цыганова родился восьмой ребенок — сын Федор. Снигирь рассказала, что ее сын дружит с младшими детьми актера от Леоновой.

«Интересы совпадают у младших детей. Они ближе друг к другу, поэтому как-то находят точки соприкосновения, а дальше там уже сложнее», — отметила она.

Ранее Евгений Цыганов высказался о рабочих конфликтах с Юлией Снигирь.