Юлия Снигирь ответила хейтерам, желающим ей «бумеранга» за Цыганова

По словам Снигирь, ей часто пишут люди, желающие паре «бумеранга» после того, как распался брак Цыганова с предыдущей супругой Ириной Леоновой. Актриса уверена, что люди, желающие подобного другим, сами притягивают к себе «бумеранг».