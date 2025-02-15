Участница съемочной группы фильма с Блейк Лайвли обвинила актрису в жестокости

Этот комментарий Барбара оставила под постом на странице актера Генри Голдинга, в котором тот сообщил о съемках сиквела «Простой просьбы». А в ответ на вопросы других пользователей добавила: «Я не хочу привлекать к этому внимания, но скажу, что она была жестока со многими. Я помню, что много вечеров плакала по дороге домой, потому что очень сильно старалась угодить человеку, который никогда не был доволен и постоянно меня унижал. Не могу поверить, что это наконец к ней вернулось. Карма действительно существует».