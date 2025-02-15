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Участница съемочной группы фильма с Блейк Лайвли обвинила актрису в жестокости

Ассистент режиссера фильма «Простая просьба» высказалась в соцсети о поведении актрисы
Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

В жизни Блейк Лайвли продолжается черная полоса. На фоне конфликта с Джастином Бальдони, которого 37-летняя актриса обвинила в домогательствах на съемочной площадке, в Сети появляется все больше слухов о непрофессиональном и даже жестоком поведении самой супруги Райана Рейнольдса. Ранее на эту тему высказалась коллега Лайвли по съемкам «Сплетницы», а теперь ее поддержала еще одна работница «фабрики грез». Как пишет Daily Mail, ассистент режиссера фильма «Простая просьба», вышедшего на экраны в 2018 году, откровенно и нелицеприятно отозвалась о работе с Блейк.

«Мое общение со всеми было абсолютно потрясающим — за исключением одного человека, из-за которого я перестала работать в качестве ассистента режиссера. Угадайте, кто этот человек…», — написала Барбара Шеман.

Этот комментарий Барбара оставила под постом на странице актера Генри Голдинга, в котором тот сообщил о съемках сиквела «Простой просьбы». А в ответ на вопросы других пользователей добавила: «Я не хочу привлекать к этому внимания, но скажу, что она была жестока со многими. Я помню, что много вечеров плакала по дороге домой, потому что очень сильно старалась угодить человеку, который никогда не был доволен и постоянно меня унижал. Не могу поверить, что это наконец к ней вернулось. Карма действительно существует».

Вскоре после этого страница Шеман в запрещенной соцсети исчезла, но ее едкие комментарии с очевидным намеком на Лайвли подхватили другие пользователи. Большинство отнеслось к словам Шеман с доверием.

Напомним, ранее Блейк обвинила в буллинге журналистка, которая брала у нее интервью. Кроме того, в Сети всплыла крайне неудачная шутка актрисы в адрес другой звезды «Сплетницы». Ну и коллеги по ее новому фильму «Все закончится на нас», на съемках которого и разгорелся скандал с Бальдони, тоже молчать не стали.

Накануне стало известно, что Блейк Лайвли подала очередной иск против Джастина Бальдони за клевету.