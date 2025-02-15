Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Настасья Самбурская показала, как выглядела в купальнике в 25 лет

Актриса раскритиковала себя за полноту в 25-летнем возрасте

Актриса Настасья Самбурская относится к себе достаточно самокритично и регулярно подтрунивает над собственной внешностью. В том числе и над лишними, по ее мнению килограммами. Недавно 37-летняя звезда поделилась в социальной сети пляжным фото времен съемок в сериале «Универ. Новая общага». В кадре Настасья которой на тот момент было 25 лет, запечатлена на пляже — в бикини и без макияжа.

Настасья Самбурская, фото: соцсети
Настасья Самбурская, фото: соцсети

Фото артистка сопроводила уничижительным комментарием: «Капец, я прям коровка была».

Ранее Настасья Самбурская высказалась о резкой смене имиджа.