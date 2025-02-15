Настасья Самбурская показала, как выглядела в купальнике в 25 лет

Актриса Настасья Самбурская относится к себе достаточно самокритично и регулярно подтрунивает над собственной внешностью. В том числе и над лишними, по ее мнению килограммами. Недавно 37-летняя звезда поделилась в социальной сети пляжным фото времен съемок в сериале «Универ. Новая общага». В кадре Настасья которой на тот момент было 25 лет, запечатлена на пляже — в бикини и без макияжа.