Режиссер «Маски Зорро» высказался о работе с Антонио Бандерасом

Несмотря на то что Антонио ранее высказывал идею о том, чтобы передать свою роль актеру Тому Холланду, официальных новостей о третьем проекте пока не поступало. Тем не менее, идеи Кэмпбелла и Бандераса вызывают надежды на возвращение Зорро.