Режиссер «Маски Зорро» высказался о работе с Антонио Бандерасом

Режиссер Мартин Кэмпбелл, который прославился благодаря своему культовому фильму «Маска Зорро», вышедшему в 1998 году, вновь привлек внимание поклонников этой легендарной истории. В недавнем интервью для ComicBook он поделился своим желанием снова поработать с талантливым актером Антонио Бандерасом, который сыграл главную роль в оригинальной картине.
Кэмпбелл отметил, что работа с Бандерасом была для него настоящим удовольствием, и выделил его выдающуюся игру во втором фильме, «Легенда Зорро», который был выпущен в 2005 году.
«С ним было фантастически работать. Я снял продолжение этого фильма, которое было не совсем успешным, но потом подумал, что он сделал кое-что потрясающее», — признался Кэмпбелл, подчеркивая, насколько важен для него вклад Бандераса в создание образа Зорро.
Несмотря на то что Антонио ранее высказывал идею о том, чтобы передать свою роль актеру Тому Холланду, официальных новостей о третьем проекте пока не поступало. Тем не менее, идеи Кэмпбелла и Бандераса вызывают надежды на возвращение Зорро.