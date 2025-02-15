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Режиссер «Маски Зорро» высказался о работе с Антонио Бандерасом

Мартин Кэмпбелл отметил, что работа с Бандерасом была для него настоящим удовольствием
Антонио Бандерас в фильме «Маска Зорро» (1998)
Антонио Бандерас в фильме «Маска Зорро» (1998)Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Мартин Кэмпбелл, который прославился благодаря своему культовому фильму «Маска Зорро», вышедшему в 1998 году, вновь привлек внимание поклонников этой легендарной истории. В недавнем интервью для ComicBook он поделился своим желанием снова поработать с талантливым актером Антонио Бандерасом, который сыграл главную роль в оригинальной картине.

Кэмпбелл отметил, что работа с Бандерасом была для него настоящим удовольствием, и выделил его выдающуюся игру во втором фильме, «Легенда Зорро», который был выпущен в 2005 году.

«С ним было фантастически работать. Я снял продолжение этого фильма, которое было не совсем успешным, но потом подумал, что он сделал кое-что потрясающее», — признался Кэмпбелл, подчеркивая, насколько важен для него вклад Бандераса в создание образа Зорро.

Несмотря на то что Антонио ранее высказывал идею о том, чтобы передать свою роль актеру Тому Холланду, официальных новостей о третьем проекте пока не поступало. Тем не менее, идеи Кэмпбелла и Бандераса вызывают надежды на возвращение Зорро.