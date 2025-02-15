Охлобыстин высказался о номинации Юры Борисова на «Оскар»

«Выдвинули на "Оскара" парня. Это прекрасно! Потому что он русский парень. За это, наверное, и выдвинули. Тренды в мире меняются. Мир может этого не осознавать пока, но жизнь циклична. <…> Мир тянет к волнительным ататашкам. К мрачноватой, но романтической территории, где Россия занимает добрую половину. Оттого и Борисов пришелся кстати американской публике. Нормальная публика интернационально объективна. Сейчас “публике” важно понять: уживется она с такими, как Юра (то есть: нами), или нет», — порассуждал актер.