Охлобыстин высказался о номинации Юры Борисова на «Оскар»

Иван Охлобыстин отреагировал на номинацию российского актера Юры Борисова на премию «Оскар» за второстепенную роль в американском фильме «Анора».
По мнению звезды «Интернов», тренды в мире меняются, и публике нужны такие герои, как Борисов.
«Выдвинули на "Оскара" парня. Это прекрасно! Потому что он русский парень. За это, наверное, и выдвинули. Тренды в мире меняются. Мир может этого не осознавать пока, но жизнь циклична. <…> Мир тянет к волнительным ататашкам. К мрачноватой, но романтической территории, где Россия занимает добрую половину. Оттого и Борисов пришелся кстати американской публике. Нормальная публика интернационально объективна. Сейчас “публике” важно понять: уживется она с такими, как Юра (то есть: нами), или нет», — порассуждал актер.
Охлобыстин считает, что выдвижение российского актера можно считать положительным ответом на заданный им вопрос. Артист уверен, что сейчас необходимо выстраивать новые коммуникации.
Напомним, в январе стало известно, что Юру Борисова номинировали на «Оскар» за роль русского «решалы» Игоря в американском фильме «Анора». Церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук за заслуги в области кинематографа за 2024 год состоится 2 марта.
Ранее Иван Янковский высказался о популярности Юры Борисова.