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Охлобыстин высказался о номинации Юры Борисова на «Оскар»

Актер считает, что Борисов нравится иностранной публике
Иван Охлобыстин
Иван ОхлобыстинИсточник: PersonaStars

Иван Охлобыстин отреагировал на номинацию российского актера Юры Борисова на премию «Оскар» за второстепенную роль в американском фильме «Анора».

По мнению звезды «Интернов», тренды в мире меняются, и публике нужны такие герои, как Борисов.

«Выдвинули на "Оскара" парня. Это прекрасно! Потому что он русский парень. За это, наверное, и выдвинули. Тренды в мире меняются. Мир может этого не осознавать пока, но жизнь циклична. <…> Мир тянет к волнительным ататашкам. К мрачноватой, но романтической территории, где Россия занимает добрую половину. Оттого и Борисов пришелся кстати американской публике. Нормальная публика интернационально объективна. Сейчас “публике” важно понять: уживется она с такими, как Юра (то есть: нами), или нет», — порассуждал актер.

Охлобыстин считает, что выдвижение российского актера можно считать положительным ответом на заданный им вопрос. Артист уверен, что сейчас необходимо выстраивать новые коммуникации.

Юра Борисов стал первым россиянином, номинированным на «Оскар»
Юра Борисов стал первым россиянином, номинированным на «Оскар»Источник: sport24_ru

Напомним, в январе стало известно, что Юру Борисова номинировали на «Оскар» за роль русского «решалы» Игоря в американском фильме «Анора». Церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук за заслуги в области кинематографа за 2024 год состоится 2 марта.

Ранее Иван Янковский высказался о популярности Юры Борисова.