Алексей Чадов потерял десятки миллионов из-за патриотического фильма

По словам Чадова, в 2021 году он написал сценарий патриотического фильма «ЗА ВДВ» и привлек денежные средства на съемки. После они с коллегой-продюсером Максимом Боевым, по словам артиста, договорились выступить продюсерами картины и соавторами совместно переработанного сценария, о чем заключили дополнительные соглашения к партнерскому договору. Боев предложил поручить съемки фильма компании, оформленной на его супругу Ирину.