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Умерла звезда фильма «Фанфан-Тюльпан» Женевьев Паж

Французская актриса скончалась в возрасте 97 лет
Женевьев Паж
Женевьев ПажИсточник: Legion-Media.ru

Французская актриса Женевьев Паж умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Паж скончалась в своем доме в Париже, уточнила ее внучка, актриса Зои Гиймо.

В 16 лет Паж начала играть в театре, в 24 она дебютировала в кино. Вторым фильмом в ее карьере стал «Фанфан-Тюльпан», где актриса сыграла маркизу де Помпадур, с которой встречается герой Жерара Филипа.

Среди самых известных ее фильмов — голливудская картина «Эль Сид» с Чарлтоном Хестоном и Софи Лорен, «Три комнаты на Манхэттене» Марселя Карне, «Нежный проходимец» Жана Бекера с Жан-Полем Бельмондо, «Дневная красавица» Луиса Бюнюэля, «Частная жизнь Шерлока Холмса» Билли Уайлдера.