Анна Пармас высказалась об отставании российской киноиндустрии от западной

«Понимаете, на Западе ведь не только бюджет. Там мощная индустрия, которая на каждом этапе — сценарий, подготовка, съемка, монтаж — находится на совершенно другом уровне. Помогает тебе и подтягивает тебя. Мы не только в деньгах отстаем — но в знаниях профессии на всех этапах, потому что у нас киноиндустрия далеко не так развита. Но идеи и у нас, и у “них” — главное. Если ты придумаешь классную историю и найдешь ей нужную интонацию, то, возможно, твое кино посмотрят и поймут везде, даже без большого бюджета», — сказала она.