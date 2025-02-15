Джаред Лето вышел на связь на фоне жуткого пожара: «Мой отель в огне»

Актер и фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето запомнит этот День святого Валентина навсегда. Артист вышел на связь в соцсети и показал подписчикам жуткие кадры пожара.
«Мой отель в огне. Надеюсь, все хорошо», — подписал кадры знаменитость. Вскоре в соцсети суперзвезды появились еще несколько снимков процесса тушения возгорания. На них хорошо видно, что огонь распространился в основном по крыше.
«Я слышал, что все выбрались и находятся в безопасности, и это душераздирающе — видеть еще больше разрушений, подобных этому, после всего, что произошло в Лос-Анджелесе», — прокомментировал ситуацию Джаред.
По иронии судьбы отель называется Chiltern Firehouse, то есть «Пожарная часть Чилтерна». Историческое здание было переоборудовано в роскошную гостиницу — номер на сутки в ней обойдется примерно от 85 до 250 тысяч рублей в зависимости от категории.