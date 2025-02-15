Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джаред Лето вышел на связь на фоне жуткого пожара: «Мой отель в огне»

Актер заявил, что в его отеле начался пожар
Джаред Лето
Джаред ЛетоИсточник: Legion-Media.ru

Актер и фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето запомнит этот День святого Валентина навсегда. Артист вышел на связь в соцсети и показал подписчикам жуткие кадры пожара.

«Мой отель в огне. Надеюсь, все хорошо», — подписал кадры знаменитость. Вскоре в соцсети суперзвезды появились еще несколько снимков процесса тушения возгорания. На них хорошо видно, что огонь распространился в основном по крыше.

«Я слышал, что все выбрались и находятся в безопасности, и это душераздирающе — видеть еще больше разрушений, подобных этому, после всего, что произошло в Лос-Анджелесе», — прокомментировал ситуацию Джаред.

По иронии судьбы отель называется Chiltern Firehouse, то есть «Пожарная часть Чилтерна». Историческое здание было переоборудовано в роскошную гостиницу — номер на сутки в ней обойдется примерно от 85 до 250 тысяч рублей в зависимости от категории.