Блейк Лайвли подала очередной иск против Джастина Бальдони за клевету

«Записи телефонных разговоров раскроют лиц, которые были вовлечены в клеветническую кампанию против госпожи Лайвли. Такие записи предоставят важные и неопровержимые доказательства тому, кто, когда, где и как участвовал в их плане возмездия», — говорится в заявлении.