Блейк Лайвли подала очередной иск против Джастина Бальдони за клевету

Заседание по делу Блейк Лайвли и Джастина Бальдони состоится только через год, но адвокаты актрисы запросили доступ к записям телефонных разговоров режиссера, чтобы доказать его попытки организовать клеветническую кампанию против нее.
Представители Блейк отправили повестки трем операторам сотовой связи и требуют предоставить общение других участников конфликта.
«Записи телефонных разговоров раскроют лиц, которые были вовлечены в клеветническую кампанию против госпожи Лайвли. Такие записи предоставят важные и неопровержимые доказательства тому, кто, когда, где и как участвовал в их плане возмездия», — говорится в заявлении.
Напомним, конфликт начался во время съемок фильма «Все закончится на нас» и обострился в конце 2024 года, когда Лайвли подала иск против Бальдони за домогательства и клевету.