Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Блейк Лайвли подала очередной иск против Джастина Бальдони за клевету

Актриса выдвинула новые требования
Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

Заседание по делу Блейк Лайвли и Джастина Бальдони состоится только через год, но адвокаты актрисы запросили доступ к записям телефонных разговоров режиссера, чтобы доказать его попытки организовать клеветническую кампанию против нее.

Представители Блейк отправили повестки трем операторам сотовой связи и требуют предоставить общение других участников конфликта.

«Записи телефонных разговоров раскроют лиц, которые были вовлечены в клеветническую кампанию против госпожи Лайвли. Такие записи предоставят важные и неопровержимые доказательства тому, кто, когда, где и как участвовал в их плане возмездия», — говорится в заявлении.

Напомним, конфликт начался во время съемок фильма «Все закончится на нас» и обострился в конце 2024 года, когда Лайвли подала иск против Бальдони за домогательства и клевету.