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55-летняя звезда «Бриджит Джонс» появилась на обложке глянца

Рене Зеллвегер стала лицом нового выпуска журнала Marie Claire

Американская актриса Рене Зеллвегер снялась в откровенном образе для обложки журнала Marie Claire. Соответствующий снимок появился в ее соцсети.

Рене Зеллвегер на обложке Marie Claire, фото: соцсети
Рене Зеллвегер на обложке Marie Claire, фото: соцсети

55-летняя звезда «Бриджит Джонс» предстала перед камерой в черном удлиненном пиджаке, отказавшись от штанов. Помимо этого, знаменитость надела телесные чулки и остроносые туфли на каблуках.

В качестве украшений специалисты подобрали ей удлиненное колье. Кроме того, эксперты сделали Зеллвегер укладку и мейкап в нежных оттенках.

Ранее 55-летняя Рене Зеллвегер снялась в облегающем жакете после похудения.