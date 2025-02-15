55-летняя звезда «Бриджит Джонс» появилась на обложке глянца

Американская актриса Рене Зеллвегер снялась в откровенном образе для обложки журнала Marie Claire. Соответствующий снимок появился в ее соцсети.
55-летняя звезда «Бриджит Джонс» предстала перед камерой в черном удлиненном пиджаке, отказавшись от штанов. Помимо этого, знаменитость надела телесные чулки и остроносые туфли на каблуках.
В качестве украшений специалисты подобрали ей удлиненное колье. Кроме того, эксперты сделали Зеллвегер укладку и мейкап в нежных оттенках.
Ранее 55-летняя Рене Зеллвегер снялась в облегающем жакете после похудения.