СМИ: Спилберг и Коламбус начали разработку сиквела «Балбесов» 1985 года

Фильм «Балбесы», основанный на оригинальной истории Спилберга, был снят Ричардом Доннером по сценарию Коламбуса. Фильм рассказывает о группе детей, которые отправляются на поиски сокровищ в надежде спасти свои дома от продажи и уничтожения компанией по застройке. Фильм оказался успешным в прокате в то время, заработав $125 млн.