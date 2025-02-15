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Миа Гот сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

Hollywood Reporter: Миа Гот получила роль в фильме Кристофера Нолана «Одиссея»
Миа Гот
Миа ГотИсточник: Rex / Fotodom.ru

Британская актриса и модель Миа ГотСуспирия») получила роль в фильме Кристофера Нолана «Одиссея». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Нолан держит все детали в тайне», — говорится в публикации.

По данным издания, Гот может сыграть сирену или же богиню.

Главные роли в фильме по мотивам эпической поэмы Гомера исполнят известные голливудские актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон. Лента выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.

В октябре издание Deadline писало, что съемки, по предварительной информации, могут начаться в начале 2025 года. Детали сюжета держались в секрете.

Десять фильмов Нолана собрали более $6,7 млрд по всему миру и получили в общей сложности 28 номинаций на «Оскар», победив в восьми из них.

Ранее сообщалось, что часть съемок «Одиссеи» Нолана пройдет на юге Марокко, близ города Уарзазат.