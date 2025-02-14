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Дженнифер Энистон не теряет надежды встретить любовь после семи лет одиночества

Актриса мечтает наладить личную жизнь
Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media.ru

Личная жизнь Дженнифер Энистон остается предметом постоянного интереса публики. Несмотря на то, что у актрисы уже семь лет не было отношений, она не отчаивается и надеется встретить свою любовь. Об этом пишет In Touch Weekly.

По словам инсайдера, актриса действительно хочет связать свою жизнь с любимым мужчиной. Он уточнил, что возраст для Дженнифер Энистон — не преграда.

«“Я все еще верю в любовь”. Она сказала это более 15 лет назад и продолжает верить до сих пор. Она никогда не теряла надежды, что для нее есть подходящий мужчина», — отметил источник.