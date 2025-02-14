41-летняя звезда «Универа» снялась в экстремально коротких шортах

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном образе в честь Дня всех влюбленных. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге, который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.
41-летняя звезда сериала «Универ. Новая общага» разместила снимок, на котором предстала в розовом пижамном комплекте, состоящем из майки на тонких бретелях и экстремально коротких шортов.
При этом артистка продемонстрировала стройную фигуру. Вдобавок она надела белые удлиненные носки и обувь на плоском ходу.
«С Днем святого Валентина», — подписала знаменитость.
Ранее 41-летняя Наталья Рудова пришла на кинопремьеру в экстремально короткой юбке.