В Калининградской области выделили 28 млн рублей на рибейты кинопроизводителям

«В 2025 году на выплаты рибейтов выделено 28 млн рублей. Данная сумма может варьироваться в зависимости от поступающих проектов, как это было с 2017 года по 2019 год и в 2021 году. На сегодняшний день шесть кинокомпаний подали информационные уведомления со сведениями о предстоящих съемках фильмов на территории Калининградской области», — сообщили в пресс-службе.