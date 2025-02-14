Дмитрий Нагиев запустил курсы по личностному росту в Дубае

По данным источника, в программе артиста существует три тарифа. Стоимость двухдневного интенсива составляет 310 тысяч рублей, недельного — 511 тысяч, а за VIP-занятия, которые длятся семь часов в небольших группах до восьми человек, клиенты платят полтора миллиона.